Как Тайсон Фьюри избегал боев против Кличко и Усика: история клоунады от британца

Обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри последние восемь лет только то и делает, что избегает лобовых поединков против топ-соперников. Вспоминаем, как "Цыганский король" превратил свою карьеру в цирк.

17 февраля в Саудовской Аравии должен был состояться бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксеры должны были бы разыграть звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, пишет 24 канал.

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Однако встречу пришлось перенести на более поздний срок. Фьюри получил травму во время спарринга, над его правым глазом возникло рассечение. Впрочем, в боксерском сообществе распространяется теория, что Тайсон и не собирался боксировать с Усиком и симулировал повреждения.

Стоит отметить, что это предположение имеет право на жизнь, ведь в последнее время Фьюри немало хайпует на своем статусе. А вот реальных лобовых поединков Тайсон избегает уже не впервые.

Бегство от Кличко

Особенно вспоминается кейс с реваншем Владимира Кличко. Тайсон долго пытался получить бой против украинца и даже обвинял Владимира в уклонении от поединка.

Однако в ноябре 2015-го соперники таки вышли на ринг в Дюссельдорфе и Тайсон таки победил Кличко по единогласному решению судей. Однако в контракте был прописан реванш и Владимир активировал этот пункт.

Видео лучших моментов боя Кличко – Фьюри:

Бой был назначен на июль 2016-го в Манчестере, но за месяц до боя Тайсон рассказал о растяжении лодыжки. Поэтому поединок пришлось подвинуть на более поздний срок. Но в конце концов бой так и не состоялся.

Чуть позже в организме Фьюри нашли запрещенное вещество нандролон, из-за чего британца дисквалифицировали на два года и лишили поясов WBO, IBF и IBO. Вернулся Тайсон только летом 2018-го, а Кличко за год до этого проиграл Энтони Джошуа и завершил карьеру.

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Попытка игнорирования Уайлдера

В 2020-м Тайсон стал чемпионом мира по версии WBC, переиграв Деонтея Уайлдера. От американца Фьюри также бегал больше года и объявлял о завершении карьеры. Однако осенью 2021-го реванш таки состоялся и "Цыганский король" уже взял верх.

На тот момент другими тремя поясами (WBA, WBO и IBF) владел уже Александр Усик. Украинец отобрал их у Энтони Джошуа, с которым команда Фьюри уже собиралась организовывать бой за абсолют.



Тайсон Фьюри / Getty Images

Теперь же Тайсон сразу показал свое нежелание встречаться с Усиком. Вместо переговоров о бое за абсолют Фьюри решил провести защиту титула против Диллиана Уайта. Бой получился легкой прогулкой для обладателя пояса WBC и завершился в шестом раунде.

Технические кандидаты вместо Усика

После этого Фьюри снова объявил о завершении карьеры и показал, что не хочет драться с Усиком. Конечно, все это было подкреплено хайпом и пренебрежительным отношением к украинцу, которого он называл крузервейтом.

Летом 2022-го Александр провел обязательный реванш против Джошуа и снова торжествовал. После боя он вызвал Фьюри на бой. Команды начали переговоры, но Тайсон решил вернуться не ради поединка за абсолют.

На декабрь он назначил бой-защиту с Дереком Чисорой. Этого соперника Тайсон уже трижды до этого побеждал, но вместо вызова в виде встречи с Усиком британец решил размяться на "пенсионере".

Конечно, как и в случае с Уайтом, это бой был односторонним и завершился нокаутом Дерека в десятом раунде. Усик посетил тот поединок и даже вышел в ринг, где состоялся первый стендап от Тайсона на глазах Усика.

Первая очная встреча Усика и Фьюри:

Хайп и странные условия

Команды продолжили переговоры, но Фьюри постепенно выставлял все новые и новые требования для подписания контракта. Сначала "Цыганский король" начал требовать 500 миллионов долларов за выход на ринг.

Впоследствии команда Фьюри требовала исключить обязательный реванш из соглашения. В конце концов "Цыганский король" выставил последний ультиматум – ему должно отойти 70% от прибыли. И даже на это Усик согласился, но все же бой так и не был организован.

После этого Тайсон постоянно заявлял, что его бой за абсолют не интересует, зато британец объявил о бое против экс-чемпиона ММА Фрэнсиса Нганну в октябре 2023-го. С каждым новым боем Фьюри выбирал себе все более слабого и более слабого соперника.



Фьюри и Нганну / скриншот

Финальный трюк Фьюри?

Впрочем, в сентябре Александр и Тайсон объявили о подписании соглашения. Встреча должна была состояться 17 февраля 2024 года, но опять же бой отменен из-за травмы Фьюри. Ситуация несколько напоминает кейс с Владимиром Кличко восемь лет назад, согласны?

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Команде Усика уже надоело ждать и они готовы организовать поединок украинца против Филиппа Хрговича, который является обязательным претендентом по линии IBF. Тайсону же уже, похоже, и вправду пора на пенсию, а поясу WBC – нового владельца.