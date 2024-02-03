17 лютого у Саудівській Аравії мав відбутися бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери мали б розіграти звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, пише 24 канал.

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Проте зустріч довелось перенести на більш пізній термін. Ф'юрі отримав травму під час спарингу, над його правим оком виникло розсічення. Втім у боксерській спільноті шириться теорія, що Тайсон і не збирався боксувати із Усиком та симулював пошкодження.

Варто відзначити, що це припущення має право на життя, адже останнім часом Ф'юрі чимало хайпує на своєму статусі. А ось реальних лобових поєдинків Тайсон уникає вже не вперше.

Втеча від Кличка

Особливо згадується кейс із реваншем Володимира Кличка. Тайсон довго намагався здобути бій проти українця і навіть звинувачував Володимира в ухилянні від поєдинку.

Проте у листопаді 2015-го суперники таки вийшли на ринг у Дюссельдорфі і Тайсон таки переміг Кличка за одностайним рішенням суддів. Проте у контракті був прописаний реванш і Володимир активував цей пункт.

Відео найкращих моментів бою Кличко – Ф'юрі:

Бій був призначений на липень 2016-го у Манчестері, але за місяць до бою Тайсон розповів про розтягнення щиколотки. Через це поєдинок довелось посунути на більш пізній термін. Але зрештою бій так і не відбувся.

Трохи згодом в організмі Ф'юрі знайшли заборонену речовину нандролон, через що британця дискваліфікували на два роки та позбавили поясів WBO, IBF та IBO. Повернувся Тайсон аж влітку 2018-го, а Кличко за рік до цього програв Ентоні Джошуа та завершив кар'єру.

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Спроба ігнорування Вайлдера

У 2020-му Тайсон став чемпіоном світу за версією WBC, перегравши Деонтея Вайлдера. Від американця Ф'юрі також бігав більше року та оголошував про завершення кар'єри. Проти восени 2021-го реванш таки відбувся і "Циганський король" вже взяв гору.

На той момент іншими трьома поясами (WBA, WBO та IBF) володів вже Олександр Усик. Українець відібрав їх у Ентоні Джошуа, з яким команда Ф'юрі вже збиралась організовувати бій за абсолют.



Тайсон Ф'юрі / Getty Images

Тепер же Тайсон одразу показав своє небажання зустрічатися із Усиком. Замість перемовин про бій за абсолют Ф'юрі вирішив провести захист титулу проти Ділліана Вайта. Бій вийшов легкою прогулянкою для володаря поясу WBC та завершився у шостому раунді.

Технічні кандидати замість Усика

Після цього Ф'юрі знову оголосив про завершення кар'єри та показав, що не хоче битися з Усиком. Звісно, все це було підкріплено хайпом та зневажливим відношенням до українця, якого він називав крузервейтом.

Влітку 2022-го Олександр провів обов'язковий реванш проти Джошуа та знову тріумфував. Після бою він викликав Ф'юрі на бій. Команди почали перемовини, але Тайсон вирішив повернутися не заради поєдинку за абсолют.

На грудень він призначив бій-захист із Дереком Чісорою. Цього суперника Тайсон вже тричі до цього перемагав, але замість виклику у вигляді зустрічі із Усиком британець вирішив розім'ятись на "пенсионері".

Звісно, як і у випадку з Вайтом, це бій був одностороннім та завершився нокаутом Дерека у десятому раунді. Усик відвідав той поєдинок та навіть вийшов до рингу, де відбувся перший стендап від Тайсона на очах Усика.

Перша очна зустріч Усика та Ф'юрі:

Хайп та дивні умови

Команди продовжили перемовини, але Ф'юрі поступово виставляв все нові і нові вимоги для підписання контракту. Спочатку "Циганський король" почав вимагати 500 мільйонів доларів за вихід на ринг.

Згодом команда Ф'юрі вимагала виключити обов'язковий реванш з угоди. Зрештою "Циганський король" виставив останній ультиматум – йому має відійти 70% від прибутку. І навіть на це Усик погодився, але все ж бій так і не було організовано.

Після цього Тайсон постійно заявляв, що його бій за абсолют не цікавить, натомість британець оголосив про бій проти ексчемпіона ММА Френсіса Нганну у жовтні 2023-го. З кожним новим боєм Ф'юрі обирав собі все слабшого і слабшого суперника.



Ф'юрі та Нганну / скріншот

Фінальний трюк Ф'юрі?

Втім у вересні Олександр і Тайсон оголосили про підписання угоди. Зустріч мала б відбутися 17 лютого 2024 року, але знову ж бій скасовано через травму Ф'юрі. Ситуація дещо нагадує кейс із Володимиром Кличком вісім років тому, згодні?

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Команді Усика вже набридло чекати і вони готові організувати поєдинок українця проти Філіппа Хрговича, який є обов'язковим претендентом по лінії IBF. Тайсону ж вже, схоже, і справді час на пенсію, а поясу WBC – нового власника.