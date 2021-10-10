Развитие боя

Со старта поединка украинец, носящий прозвище Фауст, завладел инициативой, методично попадая по сопернику. Уже со второй трехминутке бой перешел в одностороннее избиение американского боксера.

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В частности, Маршалл побывал в нокдауне, но достоял до гонга, а вот в третьей трехминутке, после того, как американец еще дважды упал на канвас ринга, арбитр принял решение остановить поединок и присудить Виктору победу техническим нокаутом.

Бой состоялся в Лас-Вегасе в андеркарте чемпионского поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтей Уайлдером.

Таким образом, Выхрист продолжает сохранять "безупречную" статистику в профессиональной карьере, получив уже восьмую победу после дебюта на профиринге в феврале прошлого года.

Нокаут в бою Выхрист – Маршалл: смотрите видео