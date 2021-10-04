Фьюри стоит быть осторожным с Уайлдером, – мысли Тодда Дюбефа о предстоящем поединке
Источник:Sky Sports
Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф рассказал об ожиданиях от ближайшего боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Он назвал своего победителя в поединке, который состоится 9 октября.
Тодд Дюбеф: Фьюри защитит свой пояс.
Тодд Дюбеф более чем уверен, кто в субботнем поединке покинет ринг в статусе победителя.
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Фьюри защитит свой титул WBC против Уайлдера в Лас-Вегасе,
– сказал Дюбеф.
Промоутер вспомнил также второй бой между боксерами, который закончился победой Фьюри. По его мнению, Тайсон Фьюри возьмет все лучшее, что он сделал во втором поединке с Уайлдером.
"Я могу сказать, что когда бой Фьюри против Уайлдера закончился, я посмотрел на жену и сказал: "Это, возможно, было самое прекрасное событие за мои 20 лет, которую я когда-либо видел", – рассказал промоутер.
- Третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится в Лас-Вегасе 9 октября.
- Предыдущие два поединка между этими боксерами закончились ничьей и победой Фьюри – соответственно. Тогда Фьюри отобрал у Уайлдера пояс WBC.