Вкладывать средства в футбол: Фьюри стал спонсором клуба Первой лиги Англии

Тайсон Фьюри и клуб третьего английского дивизиона Моркам начали сотрудничество. Боксер стал спонсором "креветок".

Фьюри решил помочь местному клубу

Моркам перед грядущим сезоном заручился финансовой поддержкой эпатажного боксера. "Цыганский Король" будет оказывать финансовую и имиджевую поддержку "креветкам".

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Бренд Фьюри Gypsy King стал титульным спонсором Моркам. Боксер будет послом клуба в медийном поле.

Фьюри признался в любви к городу в Ланкашире и назвал удовольствием возможность помочь местному клубу.

Тайсон Фьюри – наш фантастический представитель, отлично, что он с нами. Фьюри является одним из самых известных в области спорта, он принесет нашему клубу всемирное признание,

– убежден коммерческий директор клуба.

Отметим, что в Ланкашире в последние несколько лет проживает и чемпион со своей большой семьей.

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