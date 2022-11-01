Тайсон Фьюри решил не ждать поединка за абсолютное чемпионство с Александром Усиком, а размяться на британском ветеране Дереке Чисоре. Чтобы увеличить значимость поединка с 38-летним боксером, "Цыганский король" решил сравнить двух боксеров.

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Почему Чисора не уступает Усику?

Усик избил Джошуа, не правда ли? И он сделал это довольно легко, а Чисора все время поджимал Усика, это было равное сражение. Так что если Чисора недостаточно крут, то и Усик тоже, потому что для меня они на одном уровне.

Давным-давно я дважды победил Чисору. Но я также дважды избил Деонтея Уайлдера, а затем устроил с ним реванш,

– сказал Фьюри.

Отметим, что в случае победы в поединке с Чисорой Фьюри может встретиться с Усиком. По сообщениям журналиста ESPN Майка Коппинджера, возможный мегафайт за титул абсолютного чемпиона хевивейта может состояться в марте следующего года.

Напомним, что третий бой Фьюри против Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Интересно, что "Цыганский король" уже дважды встречался с Чисорой в 2011 и 2014 годах. В обоих поединках победу праздновал Фьюри. А в 2020 году на "Уэмбли" Чисора проиграл бой Александру Усику единодушным решением судей.