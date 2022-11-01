Тайсон Ф'юрі вирішив не чекати поєдинку за абсолютне чемпіонство з Олександром Усиком, а розім’ятися на британському ветеранові Дереку Чісорі. Щоб збільшити значимість поєдинку з 38-річним боксером, "Циганський король" вирішив порівняти двох боксерів.

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Чому Чісора не поступається Усику?

Усик побив Джошуа, чи не так? І він зробив це досить легко, а Чісора весь час підтискав Усика, це був рівний бій. Так що якщо Чісора недостатньо крутий, то і Усик теж, бо для мене вони на одному рівні.

Давним-давно я двічі переміг Чісору. Але я також двічі побив Деонтея Вайлдера, а потім влаштував із ним реванш,

– сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що у разі перемоги в поєдинку з Чісорою Ф'юрі може зустрітися з Усиком. За повідомленнями журналіста ESPN Майк Коппінджер, можливий мегафайт за титул абсолютного чемпіона хевівейту може відбутися в березні наступного року.

Нагадаємо, що третій бій Ф'юрі проти Чісори відбудеться 3 грудня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Цікаво, що "Циганський король" вже двічі зустрічався з Чісорою у 2011 і 2014 роках. В обох поєдинках перемогу святкував Ф'юрі. А у 2020 році на "Вемблі" Чісора програв бій Олександру Усику одностайним рішенням суддів.