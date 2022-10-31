С начала полномасштабного вторжения в Россию мир украинского спорта объединился вокруг помощи стране. Кто представляет Украину на международных турнирах, кто вступил в Вооруженные силы для помощи на поле боя.

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Также многие влиятельные люди освещают ужасы войны в интернете. Одной из активных пользователей инстаграммы является жена чемпиона мира по боксу Александра Усика. На своей странице Екатерина постоянно разносит россиян и рассказывает о диких поступках оккупантов на ее Родине.

Поэтому на ее аккаунт постоянно жалуются представители страны-агрессорки, которые считают ее контент оскорбительным для жителей России. Екатерина красноречиво высказалась по этому поводу.

Сегодня снова понедельник и снова летят ракеты по всей Украине. То, что испытывает каждый украинец в это время, не передать словами (боль, горе и ненависть). Каждый день на мой аккаунт летят тысячи жалоб. Скажу честно, мне пох*й. Грубо, но правда. Блокируйте, жалуйтесь. Это меньше всего, что меня интересует. Самое важное сейчас для меня говорить в своих постах, как на самом деле. Я полностью поддерживаю свою страну, люблю ее и буду с ней до конца. Слава Украине,

– написала Усик.

Отметим, что Екатерина была под Киевом в своем доме 24 февраля и готовилась праздновать день рождения ребенка. Позже семья уехала оттуда, а в самом доме побывали оккупанты.

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Когда Александр уехал готовиться к бою с Энтони Джошуа, женщина также с детьми покинула Украину. Однако после защиты поясов WBA. WBO и IBF Усик с семьей вернулись домой.