Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі розповів, чи зустрінеться з Ентоні Джошуа – володарем титулів WBO, WBA і IBF. Боксери уклали угоду на два поєдинки у 2021 році, але Ф'юрі застеріг фанатів, які очікують двобій.

Що заважає бою Ф'юрі – Джошуа

31-річний Ф'юрі заявив, що не може бути впевнений, що Джошуа виграє свої наступні бої. В інтерв'ю ютуб-канал iFL TV Тайсон сказав, що поразки у найближчих боях можуть завадити поєдинку.

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"Я ніколи не був переконаний, ніколи-ніколи не можу бути впевненим в тому, що поб'юся з Ентоні Джошуа", – заявив Тайсон.

Він ставить під сумнів перемоги Джошуа у поєдинках з Кубратом Пулєвим та українцем Олександром Усиком.

Також Тайсон допускає поразку у реванші з американцем Деонтеєм Уайлдером.

Як я можу бути впевнений, що він пройде Пулєва і Усика без поразок. Як я можу бути переконаний, що розмажу Уайлдера? Він може розбомбити мене в першому раунді і все, до побачення,

– заявив Ф'юрі.

Тайсон додав, що ненавидить говорити про бої, яких немає.

"Чи можу я чесно сказати про те, що бій з Джошуа відбудеться на 100 відсотків? Ні. Але якщо ми обидва пройдемо наступні два поєдинки, тоді я буду знати, що це станеться", – сказав Ф'юрі.

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Хто стоїть на шляху бою Ф'юрі – Джошуа

Обидва британці мають офіційних суперників на найближчі поєдинки. Джошуа повинен провести обов'язковий захист по лінії IBF проти Кубрата Пулєва.

Натомість Тайсона чекає третій бій з Деонтеєм Уайлдером.

Також 30-річний Джошуа, якщо здолає Пулєва, повинен провести офіційний захист по лінії WBO проти Усика.

Натомість офіційним претендентом на пояс WBC Ф'юрі є ще один британець – Ділліан Уайт.

Втім, промоутер Джошуа Едді Хірн стверджує, що зустріч Ентоні і Тайсона відбудеться за будь-яких умов.