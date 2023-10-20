Игры разума или убеждение: Фьюри назвал более опасного соперника, сравнив Нганну и Усика

Уже в субботу, 28 октября, Тайсон Фьюри проведет выставочный бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Он будет проходить по правилам бокса и по регламенту продлится 10 раундов.

После этого у "Жадного пуза" будет битва за абсолютного чемпиона в хевивейте. Сейчас дата "боя века" остается неизвестной, но есть вероятность, что ее объявят сразу после завершения коммерческого шоу, куда также приедет и будущий соперник британца Александр Усик.

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Фьюри больше опасается ударов Нганну, чем Усика

Обладатель чемпионского титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри сравнил своих будущих оппонентов. Он утверждает, что именно бывший боец ММА Фрэнсис Нганну станет для него большей угрозой, чем чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик.

Многие говорят об этом поединке за абсолютное чемпионство, это фантастика. Но я считаю, что в следующую субботу мне придется иметь дело с гораздо более опасным человеком, чем Александр Усик. Потому что Фрэнсис Нганну больше, сильнее, мощнее и имеет нокаутирующий потенциал.



Как мы видели на примере Усика, он не наносит особого вреда тем, кого бьет. Вы можете позволить Усику бить вас по голове, и он поставит вам синяк под глазом. Если вы позволите Нганну ударить вас по голове, он, вероятно, выбьет вам мозги,

– сказал Фьюри.

Напомним, что накануне Александр Усик поделился своими мыслями относительно поединка "Жадного пуза" против Фрэнсиса Нганну. Украинский чемпион считает, что для Тайсона Фьюри "бой с Нганну – это булка с маслом".

. Победитель боя за абсолют станет первым в истории хевивейта обладателем сразу 4 чемпионских поясов. Александр Усик может стать первым европейцем, которому удавалось стать абсолютным чемпионом сразу в двух весовых категориях в эпоху четырех поясов.

Когда именно произойдет это эпохальное сражение, пока неизвестно. Инсайдеры называли потенциальной датой 23 декабря, однако Александр Усик на днях заявил, что ему для подготовки нужно около четырех месяцев, поэтому есть вероятность, что битва состоится в феврале.