После этого у "Жадного пуза" будет битва за абсолютного чемпиона в хевивейте. Сейчас дата "боя века" остается неизвестной, но есть вероятность, что ее объявят сразу после завершения коммерческого шоу, куда также приедет и будущий соперник британца Александр Усик.

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Фьюри больше опасается ударов Нганну, чем Усика

Обладатель чемпионского титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри сравнил своих будущих оппонентов. Он утверждает, что именно бывший боец ММА Фрэнсис Нганну станет для него большей угрозой, чем чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик.

Многие говорят об этом поединке за абсолютное чемпионство, это фантастика. Но я считаю, что в следующую субботу мне придется иметь дело с гораздо более опасным человеком, чем Александр Усик. Потому что Фрэнсис Нганну больше, сильнее, мощнее и имеет нокаутирующий потенциал.



Как мы видели на примере Усика, он не наносит особого вреда тем, кого бьет. Вы можете позволить Усику бить вас по голове, и он поставит вам синяк под глазом. Если вы позволите Нганну ударить вас по голове, он, вероятно, выбьет вам мозги,

– сказал Фьюри.

Напомним, что накануне Александр Усик поделился своими мыслями относительно поединка "Жадного пуза" против Фрэнсиса Нганну. Украинский чемпион считает, что для Тайсона Фьюри "бой с Нганну – это булка с маслом".