Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри остался недоволен выступлением украинца Александра Усика против Дерека Чисоры. Британец не понимает, как украинец довел бой с Чисорой практически до ничьей. Усик выиграл решением судей, хотя преимущество украинца не было очевидным.

Фьюри заявил, что Чисора находится на закате своей карьеры после многих тяжелых поединков. Поэтому, по мнению Тайсона, Усик должен был победить более убедительно. Об этом сообщает fightnews.info.

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"Чисора – мой хороший товарищ, мы стали очень близкими и постоянно общаемся друг с другом. Но Дерек на закате своей карьеры. У него было много тяжелых боев. Тем временем Усик должен стать следующим самым крутым бойцом. Ему не следует проводить равный бой с Чисорой", – сказал Фьюри.

Фьюри насчитал ничью в бою Усик – Чисора

Британский чемпион считает, что поединок Усика с Чисорой должен был завершиться ничьей.

Если честно, я считаю, что Чисора сделал достаточно для ничьей. Я просто вел подсчет в каждом раунде. Кто-то думает, что Усик выиграл с разрывом в 1-2 раунда. По-моему, даже его менеджер насчитал ничью. Многие посчитали, что бой был близким,

- отметил Тайсон.

Вместе с тем, Фьюри сравнил Усика с легендарным Мохаммедом Али. Британец считает, что украинец должен лучше выступать, чтобы быть лучшим.

"Усик должен стать лучшим со времен Мохаммеда Али. Как ему можно сводить вничью бой с Чисорой на склоне его карьеры?" – риторически резюмировал Фьюри.