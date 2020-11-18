Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі залишився незадоволений виступом українця Олександра Усика проти Дерека Чісори. Британець не розуміє, як українець довів бій з Чісорою практично до нічиєї. Усик виграв рішенням суддів, хоча перевага українця не була очевидною.

Ф'юрі заявив, що Чісора перебуває на заході своєї кар'єри після багатьох важких поєдинків. Тому, на думку Тайсона, Усик мав перемогти більш переконливо. Про це повідомляє fightnews.info.

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"Чісора – мій хороший товариш, ми стали дуже близькими і постійно спілкуємося один з одним. Але Дерек на заході своєї кар'єри. У нього було багато важких боїв. Тим часом Усик повинен стати наступним найкрутішим бійцем. Йому не слід проводити рівний бій з Чісорою", – сказав Ф'юрі.

Ф'юрі нарахував нічию у бою Усик – Чісора

Британський чемпіон вважає, що поєдинок Усика з Чісорою мав завершитися нічиєю.

Якщо чесно, я вважаю, що Чісора зробив досить для нічиєї. Я просто вів підрахунок в кожному раунді. Хтось думає, що Усик виграв з розривом в 1-2 раунду. По-моєму, навіть його менеджер нарахував нічию. Багато хто порахував, що бій був близьким,

– зазначив Тайсон.

Разом з тим, Ф'юрі порівняв Усика з легендарним Мохаммедом Алі. Британець вважає, що українець повинен краще виступати, щоб бути найкращим.

"Усик повинен стати кращим з часів Мохаммеда Алі. Як йому можна зводити внічию бій з Чісорою на схилі його кар'єри?", – риторично резюмував Ф'юрі.