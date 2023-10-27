Поединок пройдет в Саудовской Аравии и будет проходить по боксерским правилам. По регламенту он продлится 10 раундов.

Читайте также Фьюри – Нганну: когда состоится бой и где его смотреть онлайн

Очередное шоу от команды Фьюри

В преддверии этого боксерского шоу состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему поединку. В нем приняли участие сами спортсмены и их члены команд. В частности там присутствовал и Майк Тайсон, который готовил Фрэнсиса Нганну к бою.

Во время этого официального мероприятия отец Фьюри устроил очередное шоу, присущее ему. Он выдал горячий спич в адрес "Железного Майка" и вызвал того на бой в андеркарде главного поединка, а после этого попытался подбежать к легендарному боксеру с кулаками, но в дело вовремя вмешалась охрана.

Смотрите видео с попыткой Джона Фьюри напасть на Майка Тайсона

Однако после окончания пресс-конференции Джон Фьюри с уважением высказался по поводу Майка Тайсона и заявил, что для него было бы честью выйти в ринг с легендарным боксером, в честь которого он назвал своего сына.

Большой Майк Тайсон – это легенда. Я уважаю этого человека. Давайте не будем путать. Я очень уважаю Майка Тайсона. Он – легенда. Я назвал своего сына в его честь, для меня быть с ним в одной комнате, за одним столом, делать то, что мы делаем – это большая честь для меня.



Если я смогу когда-нибудь разделить с ним ринг, то это будет просто вишенкой на торте моей жизни. Какая история, какой фильм. Я назвал своего сына в его честь, и в конце концов буду сражаться с ним. И не важно выиграю, проиграю или будет ничья,

– сказал Фьюри-старший.

Отметим, что Фьюри-старший является бывшим боксером. Он восемь лет провел в статусе профессионального спортсмена. За это время Джон 13 раз выходил в ринг, в которых одержал 8 побед, потерпел 4 поражения и одно сражение закончилось вничью.

Интересно. Это была уже не первая попытка от Джона Фьюри вызвать "Железного Майка" на бой. Ранее он уже обращался к легендарному боксеру с таким предложением и даже аргументировал, почему имеет шансы на победу.