Тайсон Фьюри высказался о переносе боя с Усиком. Он даже думал, что бой может уже не состояться.
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Как Фьюри прокомментировал перенос боя с Усиком
"Знаете что? В этой игре дерьмо случается. Это было не впервые и не будет в последний раз. Бои отменяются из-за травм. Сначала я был немного разозлен, думал, что бой не состоится, потому что у нас не было даты. Но как только мы получили дату через 2 дня – это была фантастика. Все хорошо", – сказал Фьюри.
Что известно о переносе боя
- Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 18 мая 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
- В начале февраля Фьюри получил рассечение во время тренировки, что привело к переносу запланированного на 17 февраля поединка.
- После этого украинская команда боксера внесла новый пункт в контракт, согласно которому Фьюри должен будет оплатить штраф в случае отмены боя.
- Напомним, что изначально бой был запланирован на декабрь 2023 года, но после поединка с Нганну в октябре, Тайсону понадобился перерыв для восстановления.