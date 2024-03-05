Тайсон Фьюри высказался о переносе боя с Усиком. Он даже думал, что бой может уже не состояться.

Смотрите также "Хочу, чтобы Фьюри сломали челюсть": Джошуа будет болеть за Усика в поединке за абсолют

Как Фьюри прокомментировал перенос боя с Усиком

"Знаете что? В этой игре дерьмо случается. Это было не впервые и не будет в последний раз. Бои отменяются из-за травм. Сначала я был немного разозлен, думал, что бой не состоится, потому что у нас не было даты. Но как только мы получили дату через 2 дня – это была фантастика. Все хорошо", – сказал Фьюри.

Что известно о переносе боя