Фьюри обратился к Усику накануне боя с Уайлдером: видео
9 октября 2021 , 14:48Читати новину українською
Источник:инстаграм WBC Украина
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри накануне своего боя против Деонтея Уайлдера передал привет Александру Усику и поздравил его с победой над Энтони Джошуа.
"Цыганский король" достаточно корректно передал привет своему потенциальному сопернику, отметив боксерское мастерство Усика, который показал выдающийся бокс в поединке с Энтони Джошуа.
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Здравствуйте, Александр! Очень-очень хороший бой, отличный боксер. Я действительно получил удовольствие от твоего боя с Джошуа. Удачи тебе, да благословит тебя Бог. Сделай свою работу в реванше,
– сказал Фьюри.
Фьюри – Уайлдер: коротко о бое
- Боксеры выйдут в ринг впервые с февраля 2020 года. Именно тогда Фьюри досрочно победил Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBC.
- Также боксеры провели бой в 2018 году, который завершился ничьей. Тогда Уайлдеру удалось сохранить титул WBC.
- Фьюри и Уайлдер встретятся в ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (США). Начало шоу в 04:00 по киевскому времени.