Победу все же одержал Тайсон Фьюри, но она не выглядела убедительной и была назначена раздельным решением судей. Британец уже в третьем раунде побывал в нокдауне и из-за большого количества пропущенных от Фрэнсиса Нганна его бой за абсолют против Александра Усика с большой вероятностью не состоится в 2023 году.

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МакГрегор в восторге от современного бокса

Своим мнением по поводу резонансного выставочного боя поделился бывший чемпион UFC Конор МакГрегор. Он комплиментарно высказался о современном боксе в хевивейте и сравнил Фрэнсиса Нганну и Александра Усика:

Бокс в сверхтяжелом весе сейчас удивителен. Добавьте в список теперь еще и Нганну. Не будет никаких проблем организовать Фрэнсису поединки с Джошуа и Чисорой. Нганну – еще один претендент в сверхтяжелом весе. Какой же крепкий подбородок у Тайсона – Матерь Божья. Усик сейчас хочет боя с Фьюри, но не думаю, что Александр так силен, как Нганну. Фрэнсис в ММА отбивал головы соперников под потолок. Видели эти аперкоты в клинче?

Несмотря на критику, которой подвергся "Жадное пузуо" после боя, Конор МакГрегор похвалил британца и не стал называть своего победителя битвы, хотя большинство публики считает, что камерунского бойца ограбили судьи.

Фрэнсис был сильным, структурированным, терпеливым. Тайсон не знал, что его ждет, как с ним бороться или чего ожидать, так что вам нужно снять шляпу перед Тайсоном Фьюри.



Действующий король бокса в тяжелом весе выступает против неизвестного, сильного ударника, скорее нападающего, чем мастера смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну – честная игра для обоих. Болельщики в этом победили. Кто победил между ними? Болельщики. Бизнес,

– сказал бывший чемпион UFC.

Отметим, что у Конора МакГрегора также есть опыт боя против боксера. В 2017 году он вышел в ринг против экс-чемпиона мира Флойда Майвезера и уступил в десятом раунде техническим нокаутом.