За бой с Фьюри заработал больше, чем за всю жизнь: Нганну сравнил заработки в ММА и боксе

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну вытащил счастливый билет в виде боя с Тайсоном Фьюри. Благодаря небывалой щедрости саудовских шейхов франко-камерунский боец значительно улучшил свое материальное положение.

Коммерческий бой Фрэнсиса Нганну и чемпиона WBC Тайсона Фьюри привлек внимание звезд спорта и шоубиза. Посмотреть на битву самых опасных нокаутеров бокса и ММА приехали Криштиану Роналду, Эминем, Конор Макгрегор, Мэнни Пакьяо и многие другие VIP-гости. Понятно, что гонорары Фьюри и Нганну должны были соответствовать статусу боя.

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Новый уровень достатка Нганну

Фрэнсис Нганну откровенно признался, что раньше никогда не получал таких больших денег. Теперь ясно, почему звезда ММА планирует продолжить свою боксерскую карьеру.

Поединок с Фьюри стал совсем другим по сравнению с моим последним боем в ММА. Я заработал как минимум больше, чем за всю жизнь, за всю карьеру. Вы можете представить, сколько я зарабатывал,

– признался Нганну.

Также экс-чемпион UFC вспомнил, сколько зарабатывал в начале карьеры.

Моя зарплата поначалу была очень низкой, около 10 тысяч долларов плюс расходы. Поднимаясь, проведя 10 боев, страдая, все начинает меняться. И отношение совсем другое – королевское. Нельзя это не упомянуть. Моей семье предоставили королевские условия, посадили около ринга. Им показали весь город, все,

– рассказал Нганну.

Отметим, что за свой последний чемпионский бой в UFC Фрэнсис Нганну заработал самый большой гонорар в ММА – 600 тысяч долларов. Что касается боя с Фьюри, то официальные цифры не были объявлены. "Цыганский король" рассказывал, что Нганну заработает за бой с ним 10 миллионов долларов. А промоутер Эдди Хирн назвал еще более впечатляющую сумму – 30 миллионов.