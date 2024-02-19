"Единственный король": Фьюри выдал дерзкое заявление относительно поединка с Усиком

Тайсон Фьюри выдал очередное заявление накануне поединка с Александром Усиком. Он снова назвал себя королем.

Тайсон Фьюри напомнил своим болельщикам о поединке. Он заявил, что является единственным королем в тяжелом дивизионе.

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Новое заявление Фьюри

"Мы живем в эпоху великого возрождения бокса в супертяжелом дивизионе, которым правит единственный король – Тайсон Фьюри", – написал он в своем инстаграме.



Фьюри напомнил о себе / Скриншот

Отметим, что это не первое подобное заявление британского боксера. Недавно он отреагировал на слова Усика о том, что он считает себя королем королей. Он назвал себя королем бокса.

"Нет, я не претендую на то, чтобы быть королем королей! Это Иисус Христос. Я заявляю, что я король бокса, и я действительно им являюсь. Ты узнаешь об этом 18 мая, кролик со щелью в зубах", – написал тогда Фьюри.

Усик – Фьюри: главное

Недавно в ходе тренировки перед запланированным поединком с Усиком, Фьюри получил рассечение, что привело к переносу боя, запланированного на 17 февраля.

В контракте был внесен новый пункт, согласно которому Фьюри будет подлежать штрафным санкциям в случае отмены боя с Усиком, что стало требованием со стороны украинской команды.

Это уже второй перенос поединка. Сначала он был запланирован на декабрь 2023 года, но после боя с Нганну в октябре британский боксер решил взять больше времени на восстановление.

Новая дата поединка назначена на 18 мая 2024 года, и он состоится в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

