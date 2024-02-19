Тайсон Ф'юрі нагадав своїм вболівальникам про поєдинок. Він заявив, що є єдиним королем у важкому дивізіоні.

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Нова заява Ф'юрі

"Ми живемо в епоху великого відродження боксу в суперважкому дивізіоні, яким править єдиний король – Тайсон Ф'юрі", – написав він у своєму інстаграмі.



Ф'юрі нагадав про себе / Скриншот

Зазначимо, що це не перша подібна заява британського боксера. Нещодавно він відреагував на слова Усика про те, що він вважає себе королем королів. Він назвав себе королем боксу.

"Ні, я не претендую на те, щоб бути королем королів! Це Ісус Христос. Я заявляю, що я король боксу, і я дійсно ним є. Ти дізнаєшся про це 18 травня, кролик зі щілиною в зубах", – написав тоді Ф'юрі.

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Нещодавно в ході тренування перед запланованим поєдинком з Усиком, Ф'юрі отримав розсічення, що привело до перенесення бою, запланованого на 17 лютого.

У контракті було внесено новий пункт, згідно з яким Ф'юрі підлягатиме штрафним санкціям у разі скасування бою з Усиком, що стало вимогою з боку української команди.

Це вже друге перенесення поєдинку. Спочатку він був запланований на грудень 2023 року, але після бою з Нганну у жовтні британський боксер вирішив взяти більше часу на відновлення.

Нова дата поєдинку призначена на 18 травня 2024 року, і він відбудеться у місті Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.

