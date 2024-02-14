Тайсон Фьюри отреагировал на слова Александра Усика о том, что он считает себя королем королей. Он назвал себя королем бокса.

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Дерзкое заявление Фьюри в адрес Усика

"Нет, я не претендую на то, чтобы быть королем королей! Это Иисус Христос.

Я заявляю, что я король бокса, и я действительно им являюсь. Ты узнаешь об этом 18 мая, кролик со щелью в зубах", – написал Фьюри.

Главное о бое

Две недели перед запланированным боем, Фьюри объявил о его отсрочке из-за травмы, которую он получил во время спарринга.

В контракте появился новый пункт: Фьюри будет оштрафован, если снова отменит поединок с Александром Усиком, это требовала украинская сторона.

Бой был перенесен уже во второй раз. Сначала он должен был состояться в декабре 2023 года, но после поединка с Франсисом Нганну в октябре британский боксер решил взять больше времени на восстановление.

И теперь бой запланирован на 18 мая 2024 года в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

