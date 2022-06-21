Фьюри назвал сумму, которая сможет вернуть его на ринг

После победного поединка против Диллиана Уайта, состоявшегося 23 апреля, Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры. Британец считает, что считает, что сделал достаточно в боксе.

Фьюри: Если я решу вернуться, это будет грустный день

Ранее в СМИ уверяли, что победитель реванша Усик – Джошуа сможет вернуть на ринг Фьюри. Однако сам "Цыганский король" уверяет, что ни ради украинца, ни ради своего земляка прерывать свою "пенсию" не собирается.

До речі Два мішки б’ються один з одним, – Ф'юрі заявив, що не планує відвідувати реванш Усик – Джошуа

Тайсон даже не планирует приходить на бой, чтобы посмотреть на борьбу за три чемпионских пояса.

Однако Фьюри все же может возвратиться на ринг. Он рассказал при каких условиях это может оказаться возможным.

Воин может делать то, что хочет, но этот человек покончил с боями. Я установил астрономические цифры для своего возвращения – полмиллиарда, 500 миллионов фунтов. Если кто-то захочет заплатить – я знаю, что есть люди, у которых гораздо больше – тогда я вернусь. К тому дню – капут, я вне игры. Если кто-то захочет потратить полмиллиарда, я приму это,

– сказал Тайсон.

И все же эпатажный боксер считает, что возвращение на ринг будет печальным днем ​​для него.

"Если я решу вернуться, это будет грустный день... для меня. Это значит, что я дал деньгам одержать верх над моей нравственностью", – добавил Фьюри.

Победы британца

В профессиональной карьере Фьюри одержал 32 победы.

Лишь однажды британец не одержал победу – в первом поединке трилогии против Дионтея Уайлдера (бой закончился ничьей).