Фьюри нашел виновных в поражении Джошуа от Усика: резкое заявление

Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон обвинил тренеров Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в поражении от Александра Усика (19-0, 13 КО). По его словам, британский боксер выбрал неверную тактику на бой и не использовал свои сильные качества.

После сенсационного поражения Джошуа от Усика Джон Фьюри призвал критиков оставить в покое британского боксера, переадресовав возмущение тренерам Эй-Джея.

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"Послушайте, Усик очень неудобный соперник. Очевидно, что Джошуа никогда раньше против такого оппонента не дрался. Что ему действительно было нужно сделать, так это принять план на бой Чисоры. Дерек выступил против Усика лучше по сравнению с Джошуа. Думаю, если бы Энтони использовал свой вес, то все могло пойти совсем по-другому. Я был удивлен его действиями, потому что Джошуа здоровый парень", – сказал он.

Тренерский штаб Джошуа должен был внести корректировки по ходу поединка, но этого не произошло. В восьмом раунде они постоянно говорили: "Будь умным, работай джебом". Это не сработало, потому что он сражался с опытным, техничным бойцом. Джошуа с самого начала играл по правилам Усика. Они не попытались что-то изменить. Так что в его поражении виноват тренерский штаб,

– заявил Джон Фьюри.

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