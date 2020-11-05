Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вибрав собі у суперники ексчемпіона Європи Агіта Кабаєла. Британець вже взимку вийде на ринг.

Боксер з Великої Британії повернеться на ринг вже 5 грудня. Бій проти німця відбудеться у Лондоні. Про це повідомляє The Athletic.

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Дата та місце бою

За інформацією відомого інсайдера Майка Коппінджера, сторони перебувають на фінальній стадії підписання контракту.

Раніше повідомлялось, що команда Тайсона кинула виклик боксеру Агіту Кабаєлу та дала 24 години для того, щоб підписати контракт про майбутній бій.

Агіта Кабаєл – непереможний німецький боксер, який на професійному рингу провів 20 поєдинків. У його позитивному доробку є перемога над британцем Дереком Чісорою, який нещодавно зазнав поразки від українця Олександра Усика. Агіт є чинним континентальним чемпіоном за версією WBA та колишній чемпіон Європи за версією EBU (2017/20).

Ф'юрі мав провести бій з Уайлдером

У 2020 році боксери мали втретє вийти на ринг один проти одного. Але через пандемію коронавірусу і щільний спортивний графік в США поєдинок був перенесений з грудня на початок 2021-го року. Ф'юрі не влаштував такий розвиток подій, британець не хотів гаяти часу та обрав іншого суперника.

Водночас у Ф'юрі є контракт на два поєдинки з Ентоні Джошуа у 2021 році. Повідомлялося, що Тайсон готовий битися з Джошуа вже у 2020 році.