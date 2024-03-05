Тайсон Ф’юрі відреагував на слова Ентоні Джошуа, який заявив, що Олександр Усик переможе в поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Він заявив, що зможе витерти підлогу обома боксерами.
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Гучна заява Ф'юрі
"Тільки в мріях Ей Джея Усик зможе мене перемогти. Я витру підлогу обома безхатьками", – написав Ф’юрі у коментарях під відео.
Нагадаємо, що нещодавно Ентоні Джошуа поділився думками щодо поєдинку Усик – Ф'юрі. Він заявив, що вболіватиме за українця.
Однак також хоче вийти на ринг проти "Циганського короля". Він зізнався, що хоче зламати йому щелепу.
Усик – Ф'юрі: головне
- За два тижні до запланованого бою Ф'юрі отримав розсічення під час тренування, що призвело до перенесення поєдинку. Боксери мали вийти на ринг 17 лютого.
- Внаслідок цього у контракті з'явився новий пункт, за яким Ф'юрі підлягав штрафним санкціям у випадку скасування поєдинку з Усиком.
- Варто зазначити, що це не перший раз, коли бій переноситься. Спочатку він був запланований на грудень 2023 року, але після зустрічі з Нганну у жовтні британський боксер вирішив взяти більше часу на відновлення.
- Зараз поєдинок запланований на 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.