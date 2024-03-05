Тайсон Ф’юрі відреагував на слова Ентоні Джошуа, який заявив, що Олександр Усик переможе в поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Він заявив, що зможе витерти підлогу обома боксерами.

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Гучна заява Ф'юрі

"Тільки в мріях Ей Джея Усик зможе мене перемогти. Я витру підлогу обома безхатьками", – написав Ф’юрі у коментарях під відео.

Нагадаємо, що нещодавно Ентоні Джошуа поділився думками щодо поєдинку Усик – Ф'юрі. Він заявив, що вболіватиме за українця.

Однак також хоче вийти на ринг проти "Циганського короля". Він зізнався, що хоче зламати йому щелепу.

Усик – Ф'юрі: головне