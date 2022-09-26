В августе Энтони Джошуа второй раз подряд не смог победить Александра Усика. Поэтому британец так и остался без чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе.

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Впрочем, именно он является наиболее вероятным соперником для Тайсона Фьюри (обладателя пояса WBC). "Цыганский король" хочет боксировать уже в декабре этого года, в то время как Усик не хочет выходить на ринг в 2022-м.

Правда, теперь и поединок британцев под вопросом. Джошуа все еще не подписал контракт, из-за чего у Фьюри началось очередное словесное нападение. Да, Тайсон поставил Энтони ультиматум.

Трус, ты подпишешь контракт, или не подпишешь его. Когда Уайлдер направил мне договор на первый поединок, я подписал его в течение 24 часов, потому что я хотел разбить ему лицо. У тебя же контракт уже в течение 10 дней, су*ка. Если ты не сделаешь этого сегодня до 17:00, "Цыганский король" будет двигаться дальше,

– заявил на видеообращении Фьюри.

Ранее Джошуа заявил, что точно подпишет контракт. Ожидаемая дата боя – 3 декабря. Альтернативным соперником для Фьюри рассматривается Джо Джойс.

Что с боем Усик – Фьюри

Ожидалось, что после победы над Джошуа Усиком сразится с Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Впрочем, условием Тайсона является сражение в декабре этого года, однако Александр уже не планирует выходить в ринг в 2022 году.

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При этом промоутер Фьюри допустил, что бой с Усиком может пройти в марте следующего года. Ожидается, что если бой против Тайсона сорвется, претендентом на поединок с Александром будет Деонтей Уайлдер.