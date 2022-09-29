В августе этого года Энтони Джошуа вторично проиграл Александру Усику. Это не позволило AJ взять реванш и отвоевать чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Тем не менее именно Энтони близок к бою с Тайсоном Фьюри, который является обладателем пояса WBC. Джошуа может стать претендентом за эту награду, однако "Цыганский король" его торопит с подписанием контракта.

В понедельник Фьюри объявил, что выходит из переговоров по бою. Но похоже, что агент британца Фрэнк Уоррен убедил клиента и тот снова готов дать шанс Джошуа.

"Мой промоутер убедил меня разрешить продолжить переговоры с командой Джошуа на этой неделе, несмотря на то, что я знал, что вы никогда не собираетесь проводить это сражение. Все вещатели – BT, Dazn, ESPN – удовлетворены условиями и готовы поддержать этот бой. Вашей стороне был предоставлен контракт, вы можете просмотреть каждый пункт, чтобы согласовать условия с кем-либо из партнеров".

Я поспорил с Фрэнком, что в любом случае ты не примешь этот бой. Итак, решай: или я выиграю этот спор, а ты покажешь обществу, который ты трус, или пригласи своих адвокатов и команду к телефонным переговорам со мной. У вас этот контракт находится уже две недели, моя команда успела устроить все с телекомпаниями, билетами, местом проведения, все готово к работе. Устройте это сражение для британской боксерской общественности. Не будь трусом, поручи своей команде выполнить это соглашение,

– заявил Тайсон в инстаграммах.

Также Фьюри обратился и к Александру Усику. Он высмеял предложение украинца помочь Джошуа с подготовкой к следующему бою.

Может, ты одолжишь ему свои яйца, средневес? Не будь трусом, как твой великий друг,

– сказал Фьюри.

Ранее Джошуа заявил, что он точно подпишет контракт. Альтернативным соперником для Фьюри рассматривается Джо Джойс. Ожидаемая дата боя – 3 декабря.

Что с боем Усик – Фьюри

Ожидалось, что после победы над Джошуа Усиком сразится с Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Впрочем, условием Тайсона является сражение в декабре этого года, однако Александр уже не планирует выходить в ринг в 2022 году.

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При этом промоутер Фьюри допустил, что сражение с Усиком может пройти в марте следующего года. Ожидается, что если бой против Тайсона сорвется, претендентом на поединок с Александром будет Деонтей Уайлдер.