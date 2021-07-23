Дядя чемпиона мира по версии WBC в хэвивейта Тайсона Фьюри заявил, что бой может сложиться в любую сторону, но небольшое преимущество все же отдал британцу.
Важно Официально: бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября
Я думаю, что это хороший бой. Это противостояние технического боксера против большого и чемпиона мира с ударом. Будет интересно посмотреть этот бой. Этот поединок не будет легким. Нужно отдать небольшое преимущество Джошуа, так как он больше, у него есть мощь. Но одной мощности недостаточно, ведь ты должен еще донести удар,
– сказал он.
"Усик не простак, это точно. Мне кажется, что бой будет очень близким, но я слегка склоняюсь в сторону Джошуа. Однозначно опыт Джошуа не станет проблемой для Усика, потому что у него больше опыта. Он был таким же хорошим любителем, как и Энтони, абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, провел несколько боев в хэвивейте, так что это будет лучшая версия Усика", – заявил Питер Фьюри.
Усик – Джошуа: когда бой
- Бой Усик – Джошуа состоится в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм. Боксеры выйдут на ринг 25 сентября.
- Поклонники бокса смогут заполнить стадион на все 100%. Все потому, что в Великобритании ослабили карантин.
- В контракте боксеров якобы есть пункт о реванше. Однако второй бой будет только в том случае, если Джошуа уступит украинскому боксеру.