Дядько чемпіона світу за версією WBC в хевівейті Тайсона Ф'юрі заявив, що бій може скластися в будь-яку сторону, але невелику перевагу все ж віддав британцеві.

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Я думаю, що це хороший бій. Це протистояння технічного боксера проти великого і чемпіона світу з ударом. Буде цікаво подивитися цей бій. Цей поєдинок не буде легким. Потрібно віддати невелику перевагу Джошуа, тому що він більший, у нього є міць. Але однієї потужності недостатньо, адже ти повинен ще донести удар,

– сказав він.

"Усик не простак, це точно. Мені здається, що бій буде дуже близьким, але я злегка схиляюся в бік Джошуа. Однозначно досвід Джошуа не стане проблемою для Усика, тому що у нього більше досвіду. Він був таким же гарним любителем, як і Ентоні, абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, провів кілька боїв в хевівейті, так що це буде найкраща версія Усика", – заявив Пітер Ф'юрі.

Усик – Джошуа: коли бій