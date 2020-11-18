Ф'юрі – чітер: Уайлдер звинуватив британця у нечесному бою проти Кличка
Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер поділився думками про чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Американець вважає, що британець веде нечесні бої проти суперників.
Американський боксер розповів про Тайсона Ф'юрі у подкасті "Last Stand". Уайлдер натякнув на шахрайство зі сторони британця.
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"Він – відомий чітер, якщо повернутися до історії, він шахраював навіть під час бою з Кличком. Я ще не чув спростувань того, чому його руки виявилися в нижній частині рукавички, чому у мене глибоко всередині вуха з'явилися подряпини від його нігтів", – заявив Деонтей.
За словами американця, у них багато доказів у таких нечесних боях із суперниками. Він впевнений, що британська команда хоче обдурити його, щоб здобути перемогу.
Кличко – Ф'юрі: головне про поразку українця
Наприкінці осені 2015 році у Дюссельдорфі відбувся чемпіонський бій між Володимиром Кличком та Тайсоном Ф'юрі. На кону стояли титули чемпіона WBA (Super), WBO, IBF, IBO та The Ring у важкій вазі, які були у доробку українця.
Поєдинок тривав усі 12 раундів. Звитягу за одноголосним рішенням суддівських записок здобув британець – 115:112, 115:112, 116:111. Ця поразка стала для Володимира четвертою у кар'єрі. До цього бою український боксер не знав смаку поразок 11 років. Останній раз Кличко поступився ще у квітні 2004 року, коли програв Леймону Брюстеру.
Ф'юрі мав провести третій бій проти Уайлдера
У 2020 році Тайсон мав провести третій бій проти Уайлдера. Але через коронавірус та щільний спортивний графік у США поєдинок був перенесений на початок 2021 року.
Ф'юрі не був згідний з таким розвитком подій навколо бою, тому вирішив відмовитись та обрати іншого суперника.
Вже 5 грудня цього року британець мав побитись з Агітою Кабаєлом. Але сам Ф'юрі заявив, що у 2020 році вболівальники вже не побачать його на ринзі.
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