Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер поділився думками про чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Американець вважає, що британець веде нечесні бої проти суперників.

Американський боксер розповів про Тайсона Ф'юрі у подкасті "Last Stand". Уайлдер натякнув на шахрайство зі сторони британця.

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"Він – відомий чітер, якщо повернутися до історії, він шахраював навіть під час бою з Кличком. Я ще не чув спростувань того, чому його руки виявилися в нижній частині рукавички, чому у мене глибоко всередині вуха з'явилися подряпини від його нігтів", – заявив Деонтей.

За словами американця, у них багато доказів у таких нечесних боях із суперниками. Він впевнений, що британська команда хоче обдурити його, щоб здобути перемогу.

Кличко – Ф'юрі: головне про поразку українця

Наприкінці осені 2015 році у Дюссельдорфі відбувся чемпіонський бій між Володимиром Кличком та Тайсоном Ф'юрі. На кону стояли титули чемпіона WBA (Super), WBO, IBF, IBO та The Ring у важкій вазі, які були у доробку українця.

Поєдинок тривав усі 12 раундів. Звитягу за одноголосним рішенням суддівських записок здобув британець – 115:112, 115:112, 116:111. Ця поразка стала для Володимира четвертою у кар'єрі. До цього бою український боксер не знав смаку поразок 11 років. Останній раз Кличко поступився ще у квітні 2004 року, коли програв Леймону Брюстеру.

Ф'юрі мав провести третій бій проти Уайлдера

У 2020 році Тайсон мав провести третій бій проти Уайлдера. Але через коронавірус та щільний спортивний графік у США поєдинок був перенесений на початок 2021 року.

Ф'юрі не був згідний з таким розвитком подій навколо бою, тому вирішив відмовитись та обрати іншого суперника.

Вже 5 грудня цього року британець мав побитись з Агітою Кабаєлом. Але сам Ф'юрі заявив, що у 2020 році вболівальники вже не побачать його на ринзі.