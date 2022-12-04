Главное сражение вечера бокса больше напоминало не бокс, а какую-то комедию. Все в первом раунде поединок можно заканчивать и присуждать победу Фьюри. Однако Чисора напал на подстилку, поднимался на ноги и мужественно выдерживал удары "Цыганского короля". В 10-м раунде судья сам прекратил избиение Чисоры.

Тайсон Фьюри назвал имя следующего соперника в случае срыва боя против Усика

Красюк: Как сказал Усик, это был дорогой спарринг

Это далеко не тот поединок, которого так ожидали поклонники бокса. Печальное зрелище от Фьюри и Чисоры. Поединок на "Тоттенхэм Арене" посетил и Александр Усик и его промоутер Александр Красюк. Последний раскритиковал встречу Фьюри и Чисоры.

Я не знаю, как это прокомментировать. Я имею в виду, что уважаю обоих парней, обоих джентльменов. Но то, что произошло, что мы увидели – это далеко не бокс. Как сказал Усик , это был дорогой спарринг,

– заявил Красюк.

Также промоутер украинца считает, что поражение от Фьюри не поставит точку на карьере свергнутого Чисоры.

Кто понял, что Фьюри кричал Усику после боя? Да, мы почувствовали энергию, но не разобрали слова. Мы идем за званием абсолютного чемпиона, а что будет дальше известно одному богу. Я не думаю, что это конец для Дерека Чисоры. Он воин, человек с большим сердцем. Он по-прежнему может продолжать. Чисора сражался за звание чемпиона мира по версии WBC. Это была не уличная драка, а серьезный титульный бой,

– добавил промоутер Усика.

Напомним, что после поединка Фьюри вызвал на ринг Усика. Александр без колебаний поднялся к канатам и с улыбкой на лице выслушивал смелые заявления Тайсона.

Интересно, что Фьюри не хотел ждать в 2023 году, чтобы вернуться в ринг. В это время свой бой за абсолют хотел провести Усик. После чего Тайсон предлагал бой Энтони Джошуа, проигравший два боя Александру, тот согласился, но что-то не сложилось между британцами. Поэтому "Цыганский король" нашел замену Усику в лице Чисоры.

К слову. В андеркарде боя Фьюри – Чисора также состоялось сражение за участие Дениса Беринчика. Украинец одержал победу над Иваном Менди по единогласному решению судей.