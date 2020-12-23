У вівторок, 22 грудня, Ювентус у рамках 14-го туру Серії А зіграв проти Фіорентини. Гості нічого не змогли запропонувати супернику та несподівано зазнали розгромної поразки.

Фіорентина – Ювентус 3:0

Голи: Влахович, 3, Касерес, 81 – Алекс Сандро, 76 (авт.)

Вилучення: Куадрадо, 18 (Ювентус)

Несподіваний матч

Фаворитом цього протистояння вважались саме туринські гості. Але рахунок зустрічі несподівано відкрили гравці Фіорентини. Рібері віддав класну передачу з глибини поля прямо на хід Влаховичу. Той вистрибнув на вільний простір між двома захисниками та легко переграв безпорадного голкіпера Ювентуса – 1:0. Такого початку точно не очікували гості, пише 24 канал.

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На 18-й хвилині Куадрадо грубо сфолив на супернику. Арбітр поєдинку показав жовту картку, але вирішив звернутись за допомогою до ВАР. Після перегляду відеоповтору суддя змінив своє рішення та вилучив гравця Ювентуса. Він сильно підвів свою команду, залишивши у меншості вже на початку зустрічі.

Роналду на межі штрафного майстерно накрутив двох опікунів, але удар лівою не вдався – м'яч пролетів повз ворота.

Голів у першому таймі команди більше не забивали. Фіорентина за мінімального рахунку на свою користь пішла на відпочинок.

Як не старались гості, але зрівняти рахунок їм не вдалось. Натомість відзначились господарі. Подача у штрафний завершилась автоголом від Алекса Сандро. М'яч влучив у його ногу та попрямував прямо у сітку воріт – 2:0. Тут складно звинувачувати бразильця, він хотів зіграти на випередження. Він це вдало зробив, але забив у власні володіння.

У гостей було трохи менше як 15 хвилин, щоб переломити хід матчу. Але замість того, щоб забити вони пропустили ще одного разу. Гравці Фіорентини знову шокували Ювентус, Знову подача з флангу стала результативною. Касерес зіграв найспритніше у штрафному туринців та легко переграв воротаря – 3:0.

Фіорентина зуміла довести матч до розгромної перемоги – 3:0.

Після поразки Ювентус із 24 очками перебуває на 4 місці. А їх кривдник Фіорентина потрохи вибирається з дна таблиці – 15 сходинка та 14 пунктів.

Фіорентина – Ювентус відеоогляд