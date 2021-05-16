Фіорентина – Наполі 0:2
Голи: Інсіньє, 56, Вануті, 67 (авт)
Вилучення: Драговскі, 56 (Фіорентина)
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У 37 турі Наполі здобув важливу перемогу над Фіорентиною. Перемога у Флоренції дозволила команді з Неаполя підійнятися на 3 місце.
- На початку матчу вперед Наполі міг виводити Зелінські, але дальній удар хавбека відбив Террачано. На 33 хвилині "фіалок" врятував каркас воріт після вивіреного удару Інсіньє зі штрафного.
- Після перерви футболісти Наполі заробили пенальті. Інсіньє не зміг забити з позначки, але добив м'яч у порожній кут. На 67 хвилині м'яч вдруге побував у воротах господарів. Після удару Зелінського м'яч влучив у Венуті та полетів у протилежний від воротаря кут.
Фіорентина – Наполі відеоогляд
Погані новини для Ювентуса
- Свій матч 37 туру ще не зіграв Мілан. Якщо "россонері" переможуть Кальярі, то гарантовано вийдуть у Лігу чемпіонів.
- Тоді Наполі та Ювентус у 38 турі визначать, хто ж забере четверту путівку у Лігу чемпіонів.
- Ювентусу обов'язково потрібно перемагати Болонью та надіятися на осічку Наполі в грі проти Верони.