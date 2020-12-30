31-річна фінська гонщиця Емма Кіміляйнен розповіла, через які труднощі їй довелося пройти заради кар'єри в чоловічому світі автоспорту.

Кіміляйнен в інтерв'ю Ilta Sanomat зізналася, як у 2010 році вона намагалася стати учасницею американської гоночної серії IndyCar перед початком сезону, але зіткнулася з сексизмом.

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Спортсменці відмовили через відсутність спонсорів. Вона додала, що їй запропонували взяти гроші від чоловічого журналу: для цього їй спочатку сказали знятися в бікіні, а потім повністю оголеною до пояса.

Фінська гонщиця також зазначила, що найчастіше її автомобіль неправильно налаштовували. Тоді вона почала проводити таємні зустрічі з механіком, після чого отримувала призові місця. За словами Кіміляйнен, через це механік втратив роботу.

Що відомо про Кіміляйнен

31-річна Кіміляйнен відомий за виступами в жіночій гоночної серії W Series. У юніорських серіях вона змагалася разом з майбутніми гонщиками Формули-1 Валттері Боттас і Кевіном Магнуссеном.