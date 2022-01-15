Финский нокаутер может стать еще одним соперником Усика

Финский боксер Роберт Хелениус, выигравший 20 поединков нокаутом, может стать обязательным соперником Александра Усика. Хелениуса могут назначить официальным претендентом по линии WBA.

Хелениус назвал Усика более тяжелым соперником, чем Фьюри

Финн рассказал, что ожидает официального ответа от WBA относительно статуса обязательного претендента на титульный бой.

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Мой адвокат письменно уведомил WBA, я заплатил санкционные сборы, и нет более достойного претендента на бой с Усиком за пояс WBA, чем я. Я ожидаю, что меня официально назовут обязательным претендентом. Я заслужил это, и я буду бороться за свою возможность за пределами ринга так же сильно, как и внутри него,

– заявил третий номер рейтинга WBA.

Боб Арум, промоутер Тайсона Фьюри, ранее предположил, что Хелениус мог бы стать соперником чемпиона мира по версии WBC. Несмотря на три поражения на профи-ринге Хелениус уверен в своей победе против Тайсона.

Более того Робер считает, что бой против Фьюри будет для него легче, чем с Александром Усиком. Украинец владеет титулами WBO, WBA, IBF.

"Я чувствую, что мог бы побить Фьюри. Он круто смотрелся против Деонтея Уайлдера, но у меня более неудобный стиль. Я бы нокаутировал Фьюри. Он в разы легче для меня, чем Усик", – отметил финн.

В завершение Роберт заверил, что готов драться и с Усиком, и с Фьюри.

"Прямо сейчас чувствую себя лучше, чем когда-либо в карьере. Я обязательно выиграю титул чемпиона мира", – резюмировал Хелениус.

Второй претендент на бой с Усиком