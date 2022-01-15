Хеленіус назвав Усика важчим суперником, аніж Ф'юрі

Фін розповів, що очікує на офіційну відповідь від WBA щодо статусу обов'язкового претендента на титульний бій.

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Мій адвокат письмово повідомив WBA, я заплатив санкційні збори, і немає більш гідного претендента на бій з Усиком за пояс WBA, ніж я. Я очікую, що мене офіційно назвуть обов'язковим претендентом. Я заслужив це, і я боротимусь за свою можливість за межами рингу так само сильно, як і всередині нього,

– заявив третій номер рейтингу WBA.

Боб Арум, промоутер Тайсона Ф'юрі, раніше припустив, що Хеленіус міг би стати суперником чемпіона світу за версією WBC. Попри три поразки на профі-ринзі Хеленіус впевнений у своїй перемозі проти Тайсона.

Більше, того Робер вважає, що бій проти Ф'юрі буде для нього легшим, аніж з Олександром Усиком. Українець володіє титулами WBO, WBA, IBF.

"Я відчуваю, що міг би побити Ф'юрі. Він круто виглядав проти Деонтея Уайлдера, але в мене незручніший стиль. Я б нокаутував Ф'юрі. Він у рази легший для мене, ніж Усик", – зазначив фін.

На завершення Роберт запевнив, що готовий битися і з Усиком, і з Ф'юрі.

"Прямо зараз почуваюся краще, ніж будь-коли в кар'єрі. Я обов'язково виграю титул чемпіона світу", – резюмував Хеленіус.

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