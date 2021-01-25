Фінський лижник розповів, чи провокував він росіянина Большунова перед фінішем
Фінський лижник Йоні Мякі прокоментував ситуацію з росіянином Олександром Большунова, який збив його після фінішу естафети в Лахті і намагався вдарити лижними палицями.
Джерело: Dagblade
Спортсмен розповів, що спочатку пильно дивився на суперника, а потім попрощався з ним під час вирішального спуску. Фін також зазначив, що він надихнувся схожою тактикою легендарного норвезького лижника Петтера Нортуга.
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"Під час гонки я пильно на нього дивився, і, можливо, це трохи вивело його з себе. Я попрощався з ним, коли ми були на останній вершині перед фінальним спуском. Я не знаю, чи зрозумів він, що я йому сказав. Я залишив його без простору для легкого обгону, тому йому довелося змінити лижню і спробувати обійти мене в невеликому коридорі, який утворився з іншого боку", – сказав Мякі.
Конфлікт між Большуновим та Мякі: що відомо
- Під час чоловічої естафети на етапі Кубка світу з лижних гонок Фінляндія та Росія вели боротьбу за друге місце. Фінський лижник Йоні Мякі виявився першим на фінішній прямій. Росіянин Олександр Большунов, розуміючи, що не зможе обійти суперника, спочатку двічі махнув палкою в сторону суперника. Але попав лише один раз. А вже після фінішу влетів у групу фінських лижників, які святкували свій успіх.
- У Йоні Мякі після удару спухла рука. Але обійшлося без травм.
- Російську збірну після цього інциденту дискваліфікували. І відібрали бронзові медалі.
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