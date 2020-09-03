Хоккеисты клуба "Йокерит" из Финляндии не отправились на матч в Минск, где должны были сыграть 3 сентября.

Официально о том, что матч между минским "Динамо" и "Йокеритом" не состоится 3 сентября, сообщили в Континентальной хоккейной лиге. О причинах не сообщается.

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До этого было известно, что команда "Йокерит" не прибыла в аэропорт Хельсинки, чтобы лететь на матч.

До этого болельщики финского клуба призвали команду отказаться от матчей в Минске на фоне массовых протестов в Беларуси.

Пока неизвестно, что ожидает "Йокерит" из-за неявки на этот матч. Команде могут засчитать техническое поражение. Однако клуб может апеллировать к тому, что на фоне массовых протестов в Минске, команда не могла чувствовать себя в безопасности.