Хокеїсти клубу "Йокеріт" з Фінляндії не відправилися на матч до Мінська, де повинні були зіграти 3 вересня.

Офіційно про те, що матч між мінським "Динамо" та "Йокерітом" не відбудеться 3 вересня, повідомили у Континентальній хокейній лізі. Про причини не повідомляється.

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До цього було відомо, що команда "Йокеріт" не прибула в аеропорт Гельсінкі, щоб летіти на матч.

До цього вболівальники фінського клубу закликали команду відмовитися від матчів в Мінську на фоні масових протестів у Білорусі.

Поки невідомо, що очікує на "Йокеріт" через неявку на цей матч. Команді можуть зарахувати технічну поразку. Однак клуб може апелювати до того, що на фоні масових протестів у мінську, команда не могла почуватися у безпеці.