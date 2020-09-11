Хокеїстів команди "Йокеріт" відправили на 14-денний карантин. Сталося це після того, як вони зіграли вдома матч проти російської команди "Нафтохімік". В останніх виявили декілька інфікованих на коронавірус.

9 вересня "Йокеріт" вдома розгромив "Нафтохімік" 6:0. Матч відбувся в Гельсінкі. Після гри гравці російського клубу відправилися до Риги, де мали б зіграти з місцевою командою "Динамо". В Латвії представники російського клубу пройшли тестування на коронавірус, який показав сім позитивних результатів. Згодом повторне тестування підтвердило чотири випадки зараження.

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Через те, що "Йокеріт" контактував з гравцями "Нафтохіміка", команду, згідно з фінським законодавством, відправили на обов'язкову 14-денну самоізоляцію, повідомили в клубі. При цьому після цього матчу команда пройшла тестування, і коронавірусу виявлено не було.

Матчі "Йокеріта" в чемпіонаті КХЛ перенесли. Мова йде про п'ять матчів.

Перенесли й матч "Динамо" проти "Нафтохіміка".