Не доверяют россиянкам

Финляндия и сборная ОРК сыграют в заключительном матче группового этапа Олимпиады-2022. Игра во вторник, 8 февраля, начнется в 15:10 по киевскому времени.

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Перед этим матчем финки заявили, что они сыграют в защитных медицинских масках. Этот вопрос они решили обсудить с Международным олимпийским комитетом.

Россиянкам не верят не впервые

Финские хоккеистки не первые, кто решил сыграть против россиянок в защитных масках. Перед тем к такому шагу прибегли канадки. Они отыграли все три периода в масках. Россиянки выдержали лишь два периода. Но и это им не помогло – они были разгромлены 6:1.

Тогда решение про защитные маски канадки аргументировали проблемами с получением результатов ПЦР-тестов у россиянок.

На матч против Финляндии россиянки выйдут без защитных масок.