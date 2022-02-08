Инцидент случился во втором периоде. Канадская арбитр находилась за воротами сборной Канады во время атаки сборной США.
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Именно в это время мимо нее проезжала американка Аманда Кессел. Ее клюшка в это время была в воздухе, и она концом попала в лицо Лифферс, разбив его до крови.
Арбитру сразу же оказали помощь, но она была вынуждена покинуть ледовую площадку.
Видео момента удара клюшкой по лицу арбитра