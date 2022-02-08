Инцидент случился во втором периоде. Канадская арбитр находилась за воротами сборной Канады во время атаки сборной США.

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Важно! Матч между сборными США и Канады на Олимпиаде-2022 судили как американские, так и канадские арбитры.

Именно в это время мимо нее проезжала американка Аманда Кессел. Ее клюшка в это время была в воздухе, и она концом попала в лицо Лифферс, разбив его до крови.

Арбитру сразу же оказали помощь, но она была вынуждена покинуть ледовую площадку.

Видео момента удара клюшкой по лицу арбитра