Не довіряють росіянкам
Фінляндія та збірна ОРК зіграють в заключному матчі групового етапу Олімпіади-2022. Гра у вівторок, 8 лютого, розпочнеться о 15:10 за київським часом.
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Перед цим матчем фінки заявили, що вони зіграють в захисних медичних масках. Це питання вони вирішили обговорити з Міжнародним олімпійським комітетом.
Росіянкам недовіряють не вперше
Фінські хокеїстки не перші, хто вирішив зіграти проти росіянок в захисних масках. Перед тим до такого кроку вдалися канадки. Вони відіграли всі три періоди в масках. Росіянки витримали лише два періоди. Але і це їм не допомогло – вони були розгромлені 6:1.
Тоді рішення про захисні маски канадки аргументували проблемами з отриманням результатів ПЛР-тестів у росіянок.
На матч проти Фінляндії росіянки вийдуть без захисних масок.