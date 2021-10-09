Финляндия – Украина: стартовые составы на матч отбора ЧМ-2022
Источник:24 канал
В субботу, 9 октября, сборная Украины сыграет важный матч отбора на чемпионат мира по футболу против команды Финляндии. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Без неожиданностей не обошлось. Со старта в Украине выйдут Цыганков, Пятов и Тимчик.
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Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Йоэл Погьянпало, Пукки.
Запасные: Йоронен, Эрикссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Йенсен, Нисканен, Валакари, Ниссиля, Иванов, Риски, Хямяляйнен.
Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тимчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.
Замены: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.
- Украинская команда выйдет на поле в форме синего цвета. Раздевалка сборной Украины уже готова и ждет футболистов.
- Матч Финляндия – Украина состоится в Хельсинки. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.