Сможет ли Петраков одержать дебютную победу у руля сборной: анонс на матч с Финляндией

Сборная Украины по футболу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова 9 октября сыграет важный матч отбора на чемпионат мира-2022 против команды Финляндии. Все самое главное перед встречей читайте на Спорт24.

Финляндия – Украина: главное

Что: матч отбора на чемпионате мира по футболу 2022;

Где: Хельсинки, "Олимпиаштадион".

Когда: суббота, 9 октября, 19: 00.

Трансляция: каналы "Украина", "Футбол 1", Oll.tv.

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Предыдущий матч команд

В рамках первого круга Украина и Финляндия сыграли вничью – 1:1. Украинцы вышли вперед на 80-й минуте (забил Жуниор Мораес), но пропустили в ответ после удаления Виталия Миколенко и пенальти от Теему Пукки на 89-й.

Всего три раза встречались между собой Финляндия и Украина. В рамках отбора чемпионата мира-2018 сборная Украины обыграла финнов в Одессе (1:0), а также победила в Тампере со счетом 2:1.

Форма сборной Финляндии

Сборная Финляндии дебютировала на прошлом Евро-2020, где сумела добыть первую историческую победу над Данией (1:0), после чего потерпела два фиаско подряд. В отборочном турнире на ЧМ-2022 "филины" за четыре тура записали на свой счет победу над Казахстаном (1:0) и дважды сыграли вничью, что принесло пять очков и третью позицию.

Самым слабым звеном команды является атака, которая забивала в среднем по одному мячу. Сборная Финляндии не пропускала только в одном из четырех предыдущих матчей квалификации ЧМ-2022.

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Первая победа Петракова?

Тем временем Украина набрала пять очков и находится сейчас на втором месте. Проблема только в том, что украинцы провели на один матч больше, чем их конкуренты, а отставание от Франции составляет уже семь очков.

В общем, Украина в очень сложной ситуации: нам ни в коем случае нельзя терять очки в предстоящих матчах. Месяц назад наша сборная не смогла выиграть у Казахстана. Встреча в Нур-Султане завершилась вничью 2:2. А затем была домашняя ничья с Францией (1:1). Украина первой забила, но все-таки не смогла сохранить преимущество.

Важно отметить, что ближайшие матчи пропустят лидеры сборной Украины Александр Зинченко, который получил травму, и Руслан Малиновский, у которого конфликт с главным тренером национальной команды Александром Петраковым. Кроме того, не сможет сыграть основной левый защитник Виталий Миколенко.

Что прогнозируют в Favbet

Украина под руководством Александра Петракова только начинает свой путь. На нового главного тренера оказывается сильное давление, специалисту есть что доказывать. А матч с Финляндией может стать отправной точкой. У Финляндии проблемы с результативностью, отобрать очки у "сине-желтых" будет очень сложно.

Букмекеры записали команду Александра Петракова в фавориты противостояния. На победу украинской команды предлагается коэффициент 2,31, в то время как на Финляндию – 3,45. Ничья оценивается коэффициентом 3,25.

На то, что Украина не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1,30. А вот на то, что Финляндия не уступит, коэффициент больше – 1,61.