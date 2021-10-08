Финляндия – Украина: главное

Что: матч отбора на чемпионате мира по футболу 2022;

Где: Хельсинки, "Олимпиаштадион".

Когда: суббота, 9 октября, 19: 00.

Трансляция: каналы "Украина", "Футбол 1", Oll.tv.

К слову Без результата и с чрезмерной искренностью: первые итоги работы Петракова в сборной Украины

Предыдущий матч команд

В рамках первого круга Украина и Финляндия сыграли вничью – 1:1. Украинцы вышли вперед на 80-й минуте (забил Жуниор Мораес), но пропустили в ответ после удаления Виталия Миколенко и пенальти от Теему Пукки на 89-й.

Всего три раза встречались между собой Финляндия и Украина. В рамках отбора чемпионата мира-2018 сборная Украины обыграла финнов в Одессе (1:0), а также победила в Тампере со счетом 2:1.

Форма сборной Финляндии

Сборная Финляндии дебютировала на прошлом Евро-2020, где сумела добыть первую историческую победу над Данией (1:0), после чего потерпела два фиаско подряд. В отборочном турнире на ЧМ-2022 "филины" за четыре тура записали на свой счет победу над Казахстаном (1:0) и дважды сыграли вничью, что принесло пять очков и третью позицию.

Самым слабым звеном команды является атака, которая забивала в среднем по одному мячу. Сборная Финляндии не пропускала только в одном из четырех предыдущих матчей квалификации ЧМ-2022.

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Первая победа Петракова?

Тем временем Украина набрала пять очков и находится сейчас на втором месте. Проблема только в том, что украинцы провели на один матч больше, чем их конкуренты, а отставание от Франции составляет уже семь очков.

В общем, Украина в очень сложной ситуации: нам ни в коем случае нельзя терять очки в предстоящих матчах. Месяц назад наша сборная не смогла выиграть у Казахстана. Встреча в Нур-Султане завершилась вничью 2:2. А затем была домашняя ничья с Францией (1:1). Украина первой забила, но все-таки не смогла сохранить преимущество.

Важно отметить, что ближайшие матчи пропустят лидеры сборной Украины Александр Зинченко, который получил травму, и Руслан Малиновский, у которого конфликт с главным тренером национальной команды Александром Петраковым. Кроме того, не сможет сыграть основной левый защитник Виталий Миколенко.

Украина под руководством Александра Петракова только начинает свой путь. На нового главного тренера оказывается сильное давление, специалисту есть что доказывать. А матч с Финляндией может стать отправной точкой. У Финляндии проблемы с результативностью, отобрать очки у "сине-желтых" будет очень сложно.

Что прогнозируют в Favbet

Букмекеры записали команду Александра Петракова в фавориты противостояния. На победу украинской команды предлагается коэффициент 2,31, в то время как на Финляндию – 3,45. Ничья оценивается коэффициентом 3,25.

На то, что Украина не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1,30. А вот на то, что Финляндия не уступит, коэффициент больше – 1,61.