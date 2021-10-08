Финляндия – Украина: главное
Что: матч отбора на чемпионате мира по футболу 2022;
Где: Хельсинки, "Олимпиаштадион".
Когда: суббота, 9 октября, 19: 00.
Трансляция: каналы "Украина", "Футбол 1", Oll.tv.
К слову Без результата и с чрезмерной искренностью: первые итоги работы Петракова в сборной Украины
Предыдущий матч команд
В рамках первого круга Украина и Финляндия сыграли вничью – 1:1. Украинцы вышли вперед на 80-й минуте (забил Жуниор Мораес), но пропустили в ответ после удаления Виталия Миколенко и пенальти от Теему Пукки на 89-й.
Всего три раза встречались между собой Финляндия и Украина. В рамках отбора чемпионата мира-2018 сборная Украины обыграла финнов в Одессе (1:0), а также победила в Тампере со счетом 2:1.
Форма сборной Финляндии
Сборная Финляндии дебютировала на прошлом Евро-2020, где сумела добыть первую историческую победу над Данией (1:0), после чего потерпела два фиаско подряд. В отборочном турнире на ЧМ-2022 "филины" за четыре тура записали на свой счет победу над Казахстаном (1:0) и дважды сыграли вничью, что принесло пять очков и третью позицию.
Самым слабым звеном команды является атака, которая забивала в среднем по одному мячу. Сборная Финляндии не пропускала только в одном из четырех предыдущих матчей квалификации ЧМ-2022.
К теме Финляндия – Украина: как играют в Суоми и в каких компонентах подопечные Петракова преобладают
Первая победа Петракова?
Тем временем Украина набрала пять очков и находится сейчас на втором месте. Проблема только в том, что украинцы провели на один матч больше, чем их конкуренты, а отставание от Франции составляет уже семь очков.
В общем, Украина в очень сложной ситуации: нам ни в коем случае нельзя терять очки в предстоящих матчах. Месяц назад наша сборная не смогла выиграть у Казахстана. Встреча в Нур-Султане завершилась вничью 2:2. А затем была домашняя ничья с Францией (1:1). Украина первой забила, но все-таки не смогла сохранить преимущество.
Важно отметить, что ближайшие матчи пропустят лидеры сборной Украины Александр Зинченко, который получил травму, и Руслан Малиновский, у которого конфликт с главным тренером национальной команды Александром Петраковым. Кроме того, не сможет сыграть основной левый защитник Виталий Миколенко.
Что прогнозируют в Favbet
Букмекеры записали команду Александра Петракова в фавориты противостояния. На победу украинской команды предлагается коэффициент 2,31, в то время как на Финляндию – 3,45. Ничья оценивается коэффициентом 3,25.
На то, что Украина не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1,30. А вот на то, что Финляндия не уступит, коэффициент больше – 1,61.