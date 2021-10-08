Фінляндія – Україна: головне

Що: матч відборі на чемпіонаті світу з футболу 2022;

Де: Хельсінкі, "Олімпіаштадіон".

Коли: субота, 9 жовтня, 19:00.

Трансляція: канали "Україна", "Футбол 1", Oll.tv.

До слова Без результату та з надмірною щирістю: перші підсумки роботи Петракова у збірній України

Попередній матч команд

В рамках першого кола Україна і Фінляндія зіграли внічию - 1:1. Українці тоді вийшли вперед на 80-й хвилині (забив Жуніор Мораес), але пропустили у відповідь після вилучення Віталія Миколенка і пенальті від Теему Пуккі на 89-й.

Всього три рази зустрічалися між собою Фінляндія і Україна. У рамках відбору чемпіонату світу-2018 збірна України обіграла фінів в Одесі (1:0), а також перемогла в Тампере з рахунком 2:1.

Форма збірної Фінляндії

Збірна Фінляндії дебютувала на минулому Євро-2020, де зуміла добути першу історичну перемогу над Данією (1:0), після чого зазнала двох фіаско поспіль. У відбірковому турнірі на ЧС-2022 "пугачі" за чотири тури записали на свій рахунок перемогу над Казахстаном (1:0) і двічі зіграли внічию, що принесло п'ять очок і третю позицію.

Найслабшою ланкою команди є атака, яка забивала в середньому по одному м'ячу. Збірна Фінляндії не пропускала тільки в одному з чотирьох попередніх матчів кваліфікації ЧС-2022.

До теми Фінляндія – Україна: у що грають Суомі та в яких компонентах підопічні Петракова переважають

Перша перемога Петракова?

Тим часом Україна набрала п'ять очок і перебуває зараз на другому місці. Проблема тільки в тому, що українці провели на один матч більше, ніж їх конкуренти, а відставання від Франції становить вже сім очок.

Загалом, Україна в дуже складній ситуації, нам ні в якому разі не можна втрачати очки в майбутніх матчах. Місяць тому наша збірна не змогла виграти у Казахстану. Зустріч в Нур-Султані завершилася внічию 2:2. А потім була домашня нічия з Францією (1:1). Україна першою забила, але все-таки не змогла зберегти перевагу.

Важливо відзначити, що найближчі матчі пропустять лідери збірної України Олександр Зінченко, який отримав травму, і Руслан Маліновський, у якого конфлікт з головним тренером національної команди Олександром Петраковим. Крім того, не зможе зіграти основний лівий захисник Віталій Миколенко.

Україна під керівництвом Олександра Петракова тільки починає свій шлях. На нового головного тренера чиниться сильний тиск, фахівцю є що доводити. А матч з Фінляндією може стати відправною точкою. У Фінляндії проблеми з результативністю, відібрати очки в "синьо-жовтих" буде дуже складно.

Що прогнозують у Favbet

Букмекери записали команду Олександра Петракова в фаворити протистояння. На перемогу української команди пропонується коефіцієнт 2,31, в той час, як на Фінляндію – 3,45. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,25.

На те, що Україна не програє можна поставити з коефіцієнтом 1,30. А ось на те, що Фінляндія не поступиться коефіцієнт більший – 1,61.