"Фінляндія – міцна та хороша команда"

Воротар Шахтаря Андрій Пятов не чекає легкої прогулянки проти Фінляндії на виїзді. Голкіпер відзначив, що за останні роки рівень гри фінів стрімко виріс вгору.

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Також футболіст відзначив лідерів команди, з якими слід грати дуже щільно та обережно.

Фінляндія – міцна, хороша команда, яка за останні кілька років дійсно підняла свій рівень. У них є свої місцеві зірки, до яких потрібно поставитися з увагою. В цілому, вони хороша команда. Цю гру потрібно вигравати що їм, що нам. Тому я думаю, буде хороший матч,

– сказав П'ятов.

Також міцність суперника виділив Микола Шапаренко: Це хороша збірна, яка грає в футбол. Хороші гравці – у Києві ми вже переконалися в цьому. Тому ніякої розслабленості не буде. Будемо виходити з бойовим настроєм на матч".

Перша зустріч між Україною та Фінляндією завершилась мировою з рахунком 1:1. Той матч "синьо-жовті" догравали у меншості після вилучення Віталія Миколенка. А єдиний гол української команди забив Жуніор Мораес.