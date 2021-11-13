Финляндия в меньшинстве неожиданно победила боснийцев, опередив Украину в группе D

Финляндия 13 ноября сыграла на выезде против Боснии и Герцеговины в отборе на чемпионат мира-2022. Финны сенсационно переиграли соперника в меньшинстве.

Босния и Герцеговина – Финляндия 1:3

Голы: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонесси, 73

Нереализованный пенальти: Пукки, 25 (Финляндия)

Удаление: Райтала, 37 (Финляндия)

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Сборную Украины устраивала ничья в этой игре. Это был бы лучший результат для "сине-желтых". Мировая между Боснией и Герцеговиной и Финляндией позволит подопечным Александра Петракова сыграть вничью с боснийцами в последнем туре отбора чемпионата мира-2022.

Боснийцы больше времени проводили в атаках в первом тайме. Но их контроль не перевоплотился в забитые мячи.

Зато первыми могли забить гости. Финны получили право на пенальти. К одиннадцатиметровой отметке подошел лидер финской сборной Пукки. Однако в этой дуэли победителем стал голкипер боснийцев. Шехич парировал выстрел, летевший в угол ворот, не позволив изменить счет на табло.

Однако уже через четыре минуты гости все же размочили нули на табло. Форсс получил мяч после "пожара" у ворот соперника и изменил цифры на табло – 0:1.

В первом тайме было все – нереализованный пенальти, много борьбы, моменты и удаление.

Красную карточку за подкат из-за спины получил. Финн в грубом подкате пошел в ногу Колашинаца, который сразу после борьбы не смог продолжить игру.

Лучшие моменты первого тайма: видео

Финны шокировали соперника на их поле

Весь второй тайм гости были вынуждены играть в меньшинстве. После перерыва снова забили гости, которые играли в десятерых – настоящий шок для боснийцев. Вновь неуверенно хозяева сыграли в защите. Футболисты соперника перехватили мяч, который направили на Лода, который прицельным ударом прошил сетку ворот Боснии и Герцеговины – 0:2.

Видео гола Лода

Боснийцам удалось отквитать один гол. На подачу со штрафного откликнулся Менало и сократил отставание в счете – 1:2.

Менало забил за хозяев: видео

Уже через четыре минуты финны ответили своим голом. О'Шонесси был совершенно свободным в штрафной соперника и замкнул верховую передачу со стандарта. Боснийцы вообще забыли за этого футболиста, который находился вплотную перед воротами – 1:3.

Судья обратился за помощью к ВАР, но после видеопросмотра все же указал на центр поля. Финляндия уверенно продолжила разрушать надежды боснийцев на плей-офф чемпионата мира-2022.

Третий гол Финляндии: видео