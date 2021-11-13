Боснія і Герцеговина – Фінляндія 1:3
Голи: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонессі, 73
Нереалізований пенальті: Пуккі, 25 (Фінляндія)
Вилучення: Райтала, 37 (Фінляндія)
Варто побачити Нападник Англії забив диво-гол у падінні у відборі ЧС-2022: відео взяття воріт
- Збірну Україну влаштовувала нічия у цій грі. Це був би найкращий результат для "синьо-жовтих". Мирова між Боснією і Герцеговиною та Фінляндією дозволить підопічним Олександра Петракова зіграти внічию з боснійцями в останньому турі відбору чемпіонату світу-2022.
Боснійці більше часу проводили в атаках у першому таймі. Але їх контроль не перевтілився у забиті м'ячі.
Натомість першими могли забити гості. Фіни отримали право на пенальті. До одинадцятиметрової позначки підійшов лідер фінської збірної Пуккі. Однак у цій дуелі переможцем став голкіпер боснійців. Шехич парирував постріл, який летів у кут воріт, не дозволивши змінити рахунок на табло.
- Однак вже через чотири хвилини гості таки розмочили нулі на табло. Форсс отримав м'яч після "пожежі" біля воріт суперника та змінив цифри на табло – 0:1.
У першому таймі було все – нереалізований пенальті, багато боротьби, моменти та вилучення.
Найкращі моменти першого тайму: відео
Фіни шокували суперника на їх полі
Увесь другий тайм гості були змушені грати у меншості. По перерві знову забили гості, які грали у десятьох – справжній шок для боснійців. Знов невпевнено господарі зіграли у захисті. Футболісти суперника перехопили м'яч, який спрямували на Лода, який прицільним ударом прошив сітку воріт Боснії і Герцеговини – 0:2.
Відео голу Лода
Боснійцям вдалось відквитати один гол. На подачу зі штрафного відгукнувся Менало та скоротив відставання у рахунку – 1:2.
Менало забив за господарів: відео
Вже через чотири хвилини фіни відповіли своїм голом. О'Шонессі був зовсім вільним у штрафному суперника та замкнув верхову передачу зі стандарту. Боснійці взагалі забули за цього футболіста, який перебував впритул перед воротами – 1:3.
Суддя звернувся за допомогою до ВАР, але після відеоперегляду таки вказав на центр поля. Фінляндія впевнено продовжила руйнувати надії боснійців на плей-офф чемпіонату світу-2022.
Третій гол Фінляндії: відео
- Фінляндія здобула виїзну перемогу над Боснією і Герцеговиною – 1:3. Боснійці втратили усі шанси вийти із групи – 7 очок. Відставання від другого омріяного місця складає вже чотири пункти.
- Фіни завдяки перемозі випередили Україну у групі D, тепер відставання між збірними складає два бали на користь суперника команди Олександра Петракова. Доля другої позиції у таблиці вирішуватиметься в останньому турі кваліфікації.